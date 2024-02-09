В метро Киева закрыли на вход ряд станций: что произошло (видео)

На станции "Театральная" пожилая женщина попала на рельсы.

В пятницу, 9 февраля, станции столичного метрополитена "Университет", "Театральная", "Крещатик" временно закрыли вход. Причиной стало падение человека на путях.

Об этом сообщили в КГГА.

"Движение поездов "красной" линией метро осуществляется между станциями "Академгородок" — "Вокзальная" и между станциями "Арсенальная" — "Лесная", — говорится в сообщении.

В КГГА пояснили, что на станции "Театральная" пассажир попал на пути, поэтому на месте происшествия работают соответствующие службы.

Уже в 15:06 движение поездов по "красной" линии метро было возобновлено в обычном режиме.

Впоследствии в социальных сетях появилось видео, как спасатели сопровождают по перрону станции киевского метро пожилую женщину, добавляя, что она "любит гулять по путям".

Как оказалось, в этот день она упала на пути, остановив на короткое время движение между несколькими станциями на "красной" ветке киевского метрополитена.

В Киеве женщина остановила движение поездов на "красной" ветке метро

"На платформе пожилой женщине (1961 года рождения) стало плохо и она упала на пути. Полиция получила пострадавшую из путей и оказала необходимую помощь. Серьезных травм не обнаружено. Женщину передали врачам", — сообщили ТСН.ua в полиции метрополитена.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором автор утверждает, что военному стало плохо из-за контузии, а прибывшие на место медики якобы боялись к нему подходить оказывать помощь.

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