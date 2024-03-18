В метро Киева задержан наркоторговец: что он перевозил

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у наркоторговца свертки с расфасованным наркотическим средством.

В Киеве правоохранители столичной подземки задержали наркоторговца. Полицейские нашли у него пять пакетов с наркотиками, которые он планировал сбыть в столице.

Об этом сообщает полиция Киева.

На днях, на станции метро "Вокзальная" полицейские остановили мужчину, который заметно нервничал. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него свертки с расфасованным наркотическим средством. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Как рассказал следователь управления полиции в метрополитене Сергей Телега, злоумышленником оказался 44-летний уроженец Киевской области.

"Мы обнаружили у мужчины пять пакетов с каннабисом общим весом 500 граммов. Изъятый наркотик отправлен на экспертное исследование. Правонарушителя, неоднократно судимого за аналогичные преступления, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Следователи управления полиции в метрополитене, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в больших размерах.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правонарушителю грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве полицейские задержали наркоторговца в Оболонском районе. Правоохранители изъяли у мужчины 19 свертков с психотропным веществом, часть из которых он уже успел сбыть на территории района.

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