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В метро Киева задержали мужчину с гранатой

В метро Киева задержали мужчину с гранатой

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
53
Время на прочтение
1 мин
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В метро Киева задержали мужчину с гранатой

Фото: Национальная полиция Киева

Правоохранители задержали пассажира с гранатой в киевском метрополитене.

В Киеве на станции метро "Минская" правоохранители задержали мужчину, который имел при себе гранату "Ф-1" и запал к ней.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ нацполиции Киева.

За хранение гранаты мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой.

Как сообщается, правоохранители заметили гражданина на станции метро "Минская", который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки и обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и запал к ней. Задержанный – 29-летний уроженец Одесской области.

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Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование, а правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест.

Напомним, в Киеве хотят застроить жильем целый район.

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Дата публикации
Просмотры
53
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