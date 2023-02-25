В метро Киева задержали мужчину с гранатой

Правоохранители задержали пассажира с гранатой в киевском метрополитене.
В Киеве на станции метро "Минская" правоохранители задержали мужчину, который имел при себе гранату "Ф-1" и запал к ней.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ нацполиции Киева.
За хранение гранаты мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой.
Как сообщается, правоохранители заметили гражданина на станции метро "Минская", который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки и обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и запал к ней. Задержанный – 29-летний уроженец Одесской области.
Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование, а правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест.
Напомним, в Киеве хотят застроить жильем целый район.
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