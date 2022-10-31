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В метро Киева увеличили интервалы между поездами: как изменится график

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В метро Киева увеличили интервалы между поездами: как изменится график

Фото: КГГА

Специалисты произвели монторинг пассажиропотоков на станциях.

Со вторника, 1 ноября, в Киевском метрополитене увеличиваются интервалы движения поездов. В пиковые часы интервалы составят четыре-пять минут, а в межпик восемь-десять минут.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что изменить график и увеличить интервалы между поездами было решено после мониторинга пассажиропотоков на станциях метро.

"Очень важно, что такой режим работы метро позволит экономнее потреблять электроэнергию. В приоритете остается безопасность горожан и гостей столицы, поэтому все пассажирские зоны метрополитена остаются с должным уровнем освещения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, жители Киева просят власти установить ряды на всех станциях метро. На сайте Киевсовета появилась петиция и уже набрала необходимое количество голосов. Станции метро используются как укрытие во время воздушной тревоги и люди вынуждены часами сидеть на холодном полу или стоять.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
135
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