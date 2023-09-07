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В метро Киева произошел сбой: не работали комплексы самообслуживания

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
256
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В метро Киева произошел сбой: не работали комплексы самообслуживания

Комплексы самообслуживания в киевском метро / Фото: Киевский метрополитен

Техническая неисправность пунктов самообслуживания уже устранена.

В метро Киева произошел сбой: не работали комплексы самообслуживания.

Об этом сообщал Telegram-канал Киевского метрополитена.

Над возобновлением работы оборудования работали специалисты КП ГИОЦ.

Техническая неисправность пунктов самообслуживания уже устранена.

Как оплатить проезд, когда происходит сбой оборудования

Как можно оплатить проезд:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним, в Киевсовете готовятся объявить недоверие всем главам райгосадминистраций.

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Дата публикации
Просмотры
256
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