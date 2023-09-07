Техническая неисправность пунктов самообслуживания уже устранена.
В метро Киева произошел сбой: не работали комплексы самообслуживания.
Об этом сообщал Telegram-канал Киевского метрополитена.
Над возобновлением работы оборудования работали специалисты КП ГИОЦ.
Техническая неисправность пунктов самообслуживания уже устранена.
Как оплатить проезд, когда происходит сбой оборудования
Как можно оплатить проезд:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактной банковской картой;
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Напомним, в Киевсовете готовятся объявить недоверие всем главам райгосадминистраций.