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В метро Киева произошел масштабный сбой: что не работает

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1016
Время на прочтение
1 мин
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В метро Киева произошел масштабный сбой: что не работает

Фото: УНИАН

В метрополитене Киева приостановлена оплата бумажными QR-билетами.

В киевском метрополитене утром, 3 апреля, снова произошел сбой в работе. Сейчас пассажиры не могут оплатить проезд бумажными QR-билетами.

Об этом сообщает КГГА.

"Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен из-за технического сбоя. Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы. О возобновлении прохода по бумажным QR-билетам сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Оплатить за проезд можно:

  • транспортной картой;
  • QR-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним, 3 апреля на трассе Киев-Житомир произошла масштабная авария – столкнулись десять транспортных средств.

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Дата публикации
Просмотры
1016
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