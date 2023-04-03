В метро Киева произошел масштабный сбой: что не работает

В киевском метрополитене утром, 3 апреля, снова произошел сбой в работе. Сейчас пассажиры не могут оплатить проезд бумажными QR-билетами.

Об этом сообщает КГГА.

"Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен из-за технического сбоя. Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы. О возобновлении прохода по бумажным QR-билетам сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Оплатить за проезд можно:

транспортной картой;

QR-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

бесконтактной банковской картой;

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним, 3 апреля на трассе Киев-Житомир произошла масштабная авария – столкнулись десять транспортных средств.

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