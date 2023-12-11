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В метро Киева произошел коллапс из-за закрытия станций "синей" ветки, на дорогах пробки – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В метро Киева произошел коллапс из-за закрытия станций "синей" ветки, на дорогах пробки – фото

В метро Киева коллапс из-за закрытия шести станций/Фото: скриншот

В Киеве шесть станций метро закрыли по меньшей мере на полгода.

В Киеве в понедельник утром, 11 декабря, огромное скопление людей на станции метро "Лыбидская" в результате закрытия шести станций на метрополитена — "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Метроколлапс! В Киеве закрыты 6 станций метро! "Лыбидская", держись!

Метрополитен столицы курсирует между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Так, станция "Лыбидская", которая является перевалочным пунктом, просто забита пассажирами.

В Сети также показали пробки на дорогах. Так, на Теремках с самого утра почти парализовано движение транспорта.

Пробки на Теремках в Киеве 11 декабря/ Фото: скриншот / ©
Пробки на Теремках в Киеве 11 декабря/ Фото: скриншот

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве закрыли 6 сразу станций метро! Что случилось и когда возобновят работу?

Напомним, в Киеве от 8 декабря прекратила работать часть станций синей ветки метро – от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель. ТСН.ua собрал все, что известно о подтоплении метро Киева.

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Дата публикации
Просмотры
991
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