В метро Киева нашли тысячи вирусов: какие правила нужно соблюдать, чтобы не заразиться

Сколько бы в подземке не было вирусов, никогда нельзя забывать о правилах гигиены.

В киевском метро тысячи бактерий и вирусов, однако человеку они не опасны, если соблюдать правила гигиены.

Об этом ТСН.ua рассказали сотрудники Института молекулярной биологии и генетики.

Даже с учетом того, что ученые недавно нашли в столичной подземке тысячи новых вирусов и сотни бактерий, ездить в ней безопасно.

"Когда ты прикасаешься к поверхности, а затем ею касаешься глаз, если у тебя нет каких-то открытых ран — это само по себе не опасно. Также это зависит от конкретного состояния конкретного человека. Вы даже если лицом оботрете метро, это не значит, что вы там что-то спровоцируете. Разве что у вас там открытая рана на лице. Правила гигиены не изменились. Так же надо мыть руки перед едой, так же не совать пальцы в глаза", — объясняет младшая научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики Алина Фролова.

Напомним, что в в киевском метро ученые обнаружили новые вирусы и бактерии. Наиболее распространенными микроорганизмами в подземке оказались бактериофаги — вирусы, поражающие бактериальные клетки.

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