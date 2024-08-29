В метро Киева на пути упал человек: что известно

В метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная", "Крещатик" – "Лесная".

Об этом сообщает КГГА.

Как отмечается, станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Также закрыт переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".

"На станции "Университет" пассажир попал на рельсы", – сообщили в КГГА.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы. Обстоятельства выясняются.

Что известно о пострадавшем

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что событие произошло на станции "Университет". Когда на станцию прибывал поезд, пассажир упал на рельсы. После того, как поезд остановился, мужчину достали на перрон.

"Пострадал молодой человек 2004 года рождения. Из-за падения он получил травму конечности. Пострадавшего госпитализировали в больницу", – рассказали в полиции Киева.

Ранее в Киеве мужчина остановил движение поездов метрополитена на "красной" линии. На станции метро "Лесной" человек вылез на крышу поезда и отказывается слезать.

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