В метро Киева диктор закашлялась и призвала пассажиров ходить к врачу: видео

В метро Киева диктор закашлялась и призвала пассажиров ходить к врачу: видео

Таким образом в метрополитене решили привлечь внимание киевлян к опасной болезни — рака легких.

В метро Киева диктор закашлялась и призвала пассажиров ходить к врачу.

Такой перформанс приурочили ко Дню борьбы с раком легких.

Соответствующее видео опубликовало сообщество PavlovskyNews.

"Кашель, который не проходит или усиливается может быть признаком опасного заболевания", — сообщила диктор в метро.

Таким образом организаторы перфоманса решили привлечь внимание киевлян к опасной болезни — рака легких. Ею ежегодно болеют 13 тысяч человек — умирают 9 тысяч.

Напомним, в центре Киева на станции метро "Крещатик" в среду, 21 июля, произошла массовая драка между молодыми людьми. Во время схватки распылили слезоточивый газ.

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