В масштабной аварии в Киеве пострадали мать и дети: Subaru протаранил три авто во время оформления ДТП

В масштабной аварии в Киеве пострадали мать и дети: Subaru протаранил три авто во время оформления ДТП

Пострадавшие получили серьезные травмы, их срочно госпитализировали, в частности дети доставлены в Охматдет.

В воскресенье, 4 июля, в Киеве в районе станции метро "Дружбы народов" при оформлении ДТП произошла авария.

Об этом сообщил dtp.kiev.ua.

"Женщина-водитель Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo, стали, приехал аварийный комиссар для оформления ДТП, и тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все три авто", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот момент женщина с двумя детьми находились в своем авто, спрятавшись от дождя. В результате столкновения их Daewoo оказалось раздавленным двумя другими авто.

Пострадавшие получили серьезные травмы, их срочно госпитализировали, в частности дети доставлены в Охматдет.

На месте двойного ДТП работала следственно-оперативная группа.

Ранее в Киеве на улице Строителей автомобиль сбил мать с ребенком. По предварительным данным, они перебегали дорогу в запрещенном месте.

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