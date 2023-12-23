Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариинском парке Киева был демонтирован еще один советский памятник: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
205
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариинском парке Киева был демонтирован еще один советский памятник: фото

В Мариинском парке демонтировали памятник участникам "январского восстания" / Фото: КГГА

Памятник участникам "январского восстания" весил около 2,5 тонн.

В Киеве работники "Киевблагоустройства" демонтировали еще один символ большевистской тирании – памятник участникам "январского вооруженного восстания 1918 года".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА 23 декабря.

По информации "Киевблагоустройства", памятник весил около 2,5 тонн.

Это все, что осталось от советского постамента / Фото: КГГА / ©
Это все, что осталось от советского постамента / Фото: КГГА

"Идеологическая роль этого постамента заключалась в возвеличивании большевиков, устроивших вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои – советских и имперских палачей. Теперь настало время навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", – прокомментировала замглавы КГГА Анна Старостенко.

Напомним, в Киеве демонтировали памятник Щорсу – подробности от КГГА (фото, видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
205
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация