В Мариинском парке Киева был демонтирован еще один советский памятник: фото

В Киеве работники "Киевблагоустройства" демонтировали еще один символ большевистской тирании – памятник участникам "январского вооруженного восстания 1918 года".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА 23 декабря.

По информации "Киевблагоустройства", памятник весил около 2,5 тонн.

Это все, что осталось от советского постамента / Фото: КГГА

"Идеологическая роль этого постамента заключалась в возвеличивании большевиков, устроивших вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои – советских и имперских палачей. Теперь настало время навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", – прокомментировала замглавы КГГА Анна Старостенко.

Напомним, в Киеве демонтировали памятник Щорсу – подробности от КГГА (фото, видео).

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