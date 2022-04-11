В Макарове Хатико месяц ждет свою хозяйку, которую жестоко замучили оккупанты (фото, видео)

Волонтеры пытались забрать собаку в приют, но тот категорически отказался уходить.

В поселке Макаров, Бучанского района Киевской области, нашли собаку породы Акита-ину, которая уже почти месяц на пороге дома ждет свою хозяйку. Женщина, к сожалению, трагически погибла во время войны, которую развязала Россия против Украины.

Об этом пишут волонтеры UAnimals.

"Макаровский Хатико. Уже почти месяц верный пес Рини ждет свою хозяйку на крыльце их дома. Как оказалось — владелица трагически погибла", — говорится в сообщении.

Волонтеры пытались забрать собаку в приют, но пес категорически отказался уходить. Животное получилось только накормить. Рини принял еду, которую ему привезли.

Сейчас волонтеры ищут для собаки семью.

Советник министра главы МВД Антон Геращенко уточнил, что владелицу пса звали Татьяна, она раньше потеряла мужа и, когда поселок оккупировал враг, ждала подругу, с которой они должны были эвакуироваться.

"Один из оккупантов вывел ее в соседний дом, где насиловал, а потом жестоко зарезал. Никто не знает сколько дней мучили женщину. Ей не могли прийти на помощь, потому что местных жителей собирали и запирали в подвалах по нескольку человек, а тем, кому удалось остаться дома, нельзя было даже подойти к окнам – сразу раздавалась автоматная очередь. Позже люди рассказали, что насильника (кадыровца. — Ред.) убил российский солдат, а Татьяну похоронили во дворе этого же дома", — пишет Геращенко.