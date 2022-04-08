В лесу возле Гостомеля найден автомобиль с расстрелянной семьей с младенцем: видео

Семья хотела спастись от российских оккупантов.
В лесу возле Гостомеля под Киевом найден автомобиль с расстрелянной семьей.
В машине были детские вещи и подгузники, похоже, что в машине был младенец.
Соответствующее видео обнародовал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в Telegram.
Семья уехала из Гостомеля и хотела спастись от российских оккупантов, но была расстреляна.
Автомобиль опознали соседи погибших и вызвали полицию.
Напомним, Россия планировала резню и террор в Буче: немецкая разведка перехватила разговоры убийц.
Как сообщалось, Россия может снова напасть на Киев. Бригадный генерал Александр Грузевич рассказал, готова ли Украина к сопротивлению.
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