В лесу возле Гостомеля найден автомобиль с расстрелянной семьей с младенцем: видео

В лесу возле Гостомеля найден автомобиль с расстрелянной семьей с младенцем: видео

Семья хотела спастись от российских оккупантов.

В лесу возле Гостомеля под Киевом найден автомобиль с расстрелянной семьей.

В машине были детские вещи и подгузники, похоже, что в машине был младенец.

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Соответствующее видео обнародовал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в Telegram.

Семья уехала из Гостомеля и хотела спастись от российских оккупантов, но была расстреляна.

Автомобиль опознали соседи погибших и вызвали полицию.

Напомним, Россия планировала резню и террор в Буче: немецкая разведка перехватила разговоры убийц.

Как сообщалось, Россия может снова напасть на Киев. Бригадный генерал Александр Грузевич рассказал, готова ли Украина к сопротивлению.

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