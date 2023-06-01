В лесу на Киевщине обнаружена неразорванная боевая часть "Шахеда": фото

Правоохранители провели осмотр места происшествия и вызвали ГСЧС, чтобы изъять и обезвредить находку.

Неразорванную боевую часть "Шахеда" обнаружили в лесу одного из районов Киевской области.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram и обнародовал фото.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и вызвали ГСЧС, чтобы изъять и обезвредить находку.

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"Призываю граждан в случае обнаружения опасных или неизвестных предметов, не трогать находку и сообщить на спецлинию "102", — добавил главный полицейский Киевщины.

Напомним, российские войска в ночь на 1 июня нанесли очередной ракетный обстрел по Киеву, запустив ракеты "Искандер". Все ракеты были сбиты, однако их обломки убили людей и нанесли разрушения. Погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Повреждены жилые дома, нежилые здания, автомобили и поликлиника.

Киевляне рассказали, что эти три человека погибли возле укрытия поликлиники, которое оказалось закрытым. По словам свидетелей, охранник медучреждения был пьян, закрылся в укрытии и никого туда не пускал. Полиция уже открыла по этому факту производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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