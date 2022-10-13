В лесу на Киевщине нашли противотанковую мину, которая "пряталась" под грибом (видео)

Противотанковая мина лежала в лесу под грибом.

В лесополосе возле села Здвижовка в Бучанском районе Киевской области нашли противотанковую мину, которая "пряталась" под грибом.

Соответствующее видео опубликовали в Телеграмм-канале "Киев INFO".

Обследование территории проводили бойцы добровольческого формирования Бучанской городской территориальный общины №1.

"Очередное доказательство того, что поход за грибами может завершиться трагически!" — говорится под видео.

Фото: Телеграмм-канал "Киев INFO"

Напомним, 13 октября в Киевской области будут раздаваться взрывы. В Вышгородском районе запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

Сезон грибов: как уберечься от отравления

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