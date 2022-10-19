В лесах Киевской области до сих пор находят взрывоопасные предметы (фото)

Местные жители обнаружили в лесу гранату Ф-1.
В местах активных боевых действий на Киевщине до сих пор находят взрывоопасные предметы. Так, гранату Ф-1 изъяли в лесу возле Мощуна.
Об этом 19 октября сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Гранату обнаружили местные жители в лесу – именно там, где велись ожесточенные бои с российскими оккупантами.
"В очередной раз призываю каждого быть внимательными на деоккупированных территориях, не посещать лесные массивы, поля и места боевых действий. При обнаружении опасных предметов сразу звоните в полицию", — призвал Небитов.
Напомним, из водоема в Киевской области пиротехники изъяли боевую часть российской ракеты, которыми Россия бомбит Украину. Вражеский снаряд сбили силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.
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