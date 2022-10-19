В лесах Киевской области до сих пор находят взрывоопасные предметы (фото)

В местах активных боевых действий на Киевщине до сих пор находят взрывоопасные предметы. Так, гранату Ф-1 изъяли в лесу возле Мощуна.

Об этом 19 октября сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Гранату обнаружили местные жители в лесу – именно там, где велись ожесточенные бои с российскими оккупантами.

"В очередной раз призываю каждого быть внимательными на деоккупированных территориях, не посещать лесные массивы, поля и места боевых действий. При обнаружении опасных предметов сразу звоните в полицию", — призвал Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, из водоема в Киевской области пиротехники изъяли боевую часть российской ракеты, которыми Россия бомбит Украину. Вражеский снаряд сбили силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Как украинские бойцы сломали план России "Киев за три дня" | Николай Мишакин

Читайте также: