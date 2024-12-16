В Лавре высказались о скандале со съемками Клопотенко: официальное заявление

Мероприятие проходило в Трапезной палате, которая не является храмом и всегда использовалась для проведения торжеств. Это полностью отвечает действующему законодательству.

Гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко разъяснил ситуацию со съемками проекта о еде с участием шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице заповедника.

Отмечается, что в Лавре состоялось благотворительное мероприятие, организованное командой проекта "Реальная История". В рамках события происходили съемки социального проекта 1+1 "Соверши Мечту", который воплощает мечты детей погибших военных.

"В последнее время в публичном пространстве начали распространяться противоречивые высказывания о благотворительном мероприятии, организованном командой проекта Реальная История для популяризации украинской рождественской традиции. В рамках события проводилась съемка социального проекта 1+1 Осуществи Мечту, олицетворяющего мечты детей погибших воинов. Мы считаем своим долгом разъяснить ситуацию во избежание недоразумений", – говорится в сообщении на странице заповедника.

Там отметили, что мероприятие проходило в Трапезной палате, которая является исторической частью архитектурного комплекса и с момента своего основания в конце 19 в. служила местом общей трапезы.

"Этот зал не является храмом и всегда использовался для проведения торжеств: духовных, культурных и образовательных. Это полностью отвечает действующему законодательству и требованиям эксплуатации памятников истории и культуры, а также никоим образом не вредит живописи XX века", – отмечается в сообщении.

В Лавре акцентировали, что жалеют, если это событие задело чувство верующих.

"Мы искренне сожалеем, что это событие вызвало недоразумение и могло задеть религиозные чувства верующих. Киево-Печерская Лавра является сакральным местом для каждого украинца, и мы всегда стремимся соблюдать баланс между сохранением духовного наследия и его популяризацией", — говорится в сообщении.

Там добавили, что Россия и пророссийские силы системно используют Лавру в своей пропаганде и ИПСО для разжигания споров и раскола среди украинцев. Так что следует проверять информацию и быть внимательными относительно враждеских провокаций.

Администрация заповедника заверила в готовности к открытому диалогу. Она продолжит работать над тем, чтобы сакральное пространство оставалось местом духовного единения, сохранения исторического наследия и культурного обогащения.

Напомним, накануне поднялась волна критики в адрес Клопотенко, который вместе с продюсером Акимом Галимовым снял в трапезной палате Лавры рождественский эпизод проекта "Реальная история" об украинских сакральных блюдах. Кулинар ответил на критику и объяснил, что хотел донести.

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