В Лавре навсегда избавятся от "русского мира": Киевсовет принял историческое решение

8 февраля Киевский городской совет принял решение о предоставлении Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра земельных участков в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания объектов на ул. Лаврской, 9. Речь идет об участках в Печерском районе г. Киева ориентировочными площадями 31,76 га; 0,15 га.

Об историческом решении сообщила спикер заповедника Олеся Крамаренко.

Депутаты Киевсовета приняли без преувеличения судьбоносное решение, которое позволит Лавре навсегда избавиться от присутствия русского мира с его нарративами, направленными на уничтожение украинской духовности и культуры.

В ходе сессии городские избранники приняли решение об отводе земельных участков заповедника в постоянное пользование. Более 30 лет земля, на которой располагаются памятники национального и мирового значения, не была законодательно оформлена. После того, как в апреле 2023 г. удалось расторгнуть договор с монастырем, решение земельного вопроса активизировалось. Его внесли в повестку столичного горсовета.

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Депутаты поставили точку в земельном вопросе по пользованию землей Киево-Печерской лавры заповедником. Это позволит Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра взять полностью под охрану и контроль памятника мирового значения, которые входят в объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

“В последние десятилетия Лавра без надлежащего оформления земельного участка понесла очень серьезные потери. Всем известно о незаконной застройке и нецелевом использовании, и сегодняшнее решение может, собственно, завершить эту историю. Поэтому я очень благодарен депутатам, что поддержали это историческое решение. На самом деле, это первый шаг к полному возвращению украинской лавры украинскому народу”, — отметил генеральный директор Заповедника Максим Остапенко.

Раньше мы писали о том, как Лавру с проклятиями и скандалами забирали у УПЦ МП и какая там ситуация сейчас.

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