В квартире под Киевом взорвался газовый баллон: спасатели назвали банальную причину (фото)

Безответственность и неосторожность привели к взрыву в жилом доме.

В Броварах под Киевом взорвался газовый баллончик в квартире на втором этаже 9-этажки. В результате были повреждены окна и двери квартиры.

В ГСЧС рассказали, что баллон находился в портативной переносной газовой плитке, которая была размещена на электроплите.

"В результате включения электрического напряжения произошел подогрев баллончика, что привело к взрыву", — объяснили спасатели.

Они призывают быть ответственными и осторожными, не подвергать опасности себя и своих близких. Такая банальная причина уже неоднократно приводила к взрывам в квартирах на Киевщине.

Напомним, в Киеве в многоэтажке взорвался маленький газовый баллон и разнес квартиру. Мужчина оставил электрическую плиту включенной, а на плите – газовый баллон. Чудом никто не пострадал.

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Как правильно использовать портативные газовые плиты, баллоны, генераторы: советы ГСЧС

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