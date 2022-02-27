В критическом состоянии: врач "Охматдет" рассказал о состоянии раненого ребенка

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
Мальчик, который был ранен при обстреле больницы "Охматдет" в Киеве в критическом состоянии.
Об этом "Суспільне" рассказал медицинский директор больницы Сергей Чернышук.
"У нас мальчик. В крайне тяжелом состоянии. Нам удалось стабилизировать состояние ребенка, устранив кровотечение, но в данном случае состояние ребенка остается крайне тяжелым, критическим. Кроме кровотечения, есть поражение головного мозга", — сообщил он.
По его словам, у ребенка "комбинированное поражение": кроме ранения огнестрельным оружием, больницы обнаружили травмы от обломков.