В критическом состоянии: врач "Охматдет" рассказал о состоянии раненого ребенка

В критическом состоянии: врач "Охматдет" рассказал о состоянии раненого ребенка

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Мальчик, который был ранен при обстреле больницы "Охматдет" в Киеве в критическом состоянии.

Об этом "Суспільне" рассказал медицинский директор больницы Сергей Чернышук.

"У нас мальчик. В крайне тяжелом состоянии. Нам удалось стабилизировать состояние ребенка, устранив кровотечение, но в данном случае состояние ребенка остается крайне тяжелым, критическим. Кроме кровотечения, есть поражение головного мозга", — сообщил он.

По его словам, у ребенка "комбинированное поражение": кроме ранения огнестрельным оружием, больницы обнаружили травмы от обломков.