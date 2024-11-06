В КОВА рассказали о последствиях атаки "Шахедов" на Киевщину

В среду, 6 ноября, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В регионе работали силы ПВО, но произошло падение обломков.

Об этом рассказал начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

По его словам, в течение ночи тревога объявлялась трижды, а силы ПВО успешно сбили несколько целей.

«Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено», — сообщил он.

Напомним, по состоянию на 6 ноября потери России в войне против Украины достигли 702 900 военных, из которых 1250 ликвидированы или ранены за последние сутки.

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