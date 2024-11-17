В КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область

В Киевской области во время ракетной и дроновой атаки повреждены несколько объектов инфраструктуры и частных домов.

17 ноября Россия с помощью ракет и ударных дронов осуществила массированную атаку на Киевщину, направленную на мирные населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Активно работали силы ПВО, сбившие несколько враждебных целей. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры удалось избежать.

Однако во время атаки пострадала 45-летняя женщина с травмой головы, которой оказана медицинская помощь. По состоянию на 10:30 в результате падения обломков поврежден инфраструктурный объект, 21 частный дом, 5 хозяйственных сооружений, магазин, 2 гаража, административное здание и 5 автомобилей.

В области были введены экстренные отключения электроэнергии. Без света осталось около 125 тысяч абонентов. Подачу электричества планируется возобновить в ближайшее время.

Для обеспечения людей развернуто 466 пунктов несокрушимости.

Местные власти вместе с международными партнерами активно работают над восстановлением поврежденного и оказанием помощи пострадавшим.

Напомним, Украина готова к защите, поскольку благодаря мониторингу и разведке знает о намерениях врага. Россия продолжает копить ракеты для нескольких массированных атак на Украину.

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