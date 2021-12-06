В костеле святого Николая в Киеве начинают ремонтные работы: какая стоимость и когда завершат реставрацию

В костеле святого Николая в Киеве начинают ремонтные работы: какая стоимость и когда завершат реставрацию

По словам Ткаченко, ориентировочно продолжительность работ – декабрь 2021 – январь 2022 года.

Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара в костеле Святого Николая в Киеве составляет 19,5 млн. грн.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, поэтому Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком", — написал Ткаченко на странице Facebook.

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Он отметил, что "Укрспецреставрация" сразу приступает к выполнению работ. В частности, следующих: укрепление оконных конструкций; ремонт полов; очистка и утилизация сажи; ремонт системы отопления; ремонт системы электроснабжения и освещения; ремонт системы пожаротушения; установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных частей.

По словам Ткаченко, ориентировочно продолжительность работ – декабрь 2021 – январь 2022 года. Также он отметил, что оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн. грн.

Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства оплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации.

Напомним:

3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также сгорел уникальный орган.

Святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также сгорел уникальный орган. Впоследствии стало известно, что представители бизнеса дали по 1 млн грн на восстановление костела.

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