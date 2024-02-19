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В КНУ им. Шевченко разразился сексистский скандал: студенты требуют уволить преподавателя – подробности

В КНУ им. Шевченко разразился сексистский скандал: студенты требуют уволить преподавателя – подробности

КНУ им. Тараса Шевченко / Фото: УНІАН

Студенты Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя Никиту Василенко.

Студенты Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя Никиту Василенко – его обвиняют в продвижении сексистских и пророссийских нарративов. В университете ему вынесли выговор.

По их словам, на своих лекциях он утверждал, что "женщины могут чего-то достичь только в четыре способа: мужчина, любовник, отец, брат".

О скандале в соцсетях рассказала студентка четвертого курса Института журналистики и военная журналистка Оксана Паращак.

"Женщины созданы, чтобы ухаживать за детьми и мужом. Журналистика – это по факту не женское дело и я против того, чтобы все имели права. Особенно – женщины", — процитировала слова преподавателя студентка.

Оксана Паращак в комментарии для hromadske рассказала, что летом 2023 года студенты обратились с письмом к действующему в то время директору института Владимиру Ризуну. В частности, в нем студенты жаловались на "откровенную пророссийскую и сексистскую позицию" Василенко и просили уволить его с должности преподавателя института.

Часть обращения студентов к администрации НИЖ/Фото: / ©
Часть обращения студентов к администрации НИЖ/Фото:

"Преподаватель злоупотребляет сексистскими комментариями в сторону студенток. Во время полномасштабной войны России против Украины указанный преподаватель рассказывает студентам на занятиях о "величии России", — говорится в письме, которое подписали более 170 студентов Института журналистики.

Студенты КНУ им. Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя

Студенты КНУ им. Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя

Однако, по словам студентки, Владимир Ризун заявил, что не имеет полномочия квалифицировать доказательства как нарушения, а также признал, что не смотрел видео и не слушал аудио доказательства поведения с признаками дискриминации.

После этого студенты обратились к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Оксана Паращак рассказала, что Лубинец в январе 2024 года ответил, что постоянная комиссия Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко по этике создала рабочую группу, чтобы разобраться в вопросах сексизма.

Комиссия признала факты нарушений этики и то, что формальный подход руководства, Ученого совета и студенческого парламента ННИЖ к этим нарушениям привели к репутационным потерям института и университета в целом. На основании выводов комиссии Василенко и главе кафедры, на которой он работает, вынесли выговор.

Ответ Дмитрия Лубинца/Фото: / ©
Ответ Дмитрия Лубинца/Фото:
Ответ Дмитрия Лубинца/Фото: / ©
Ответ Дмитрия Лубинца/Фото:

"О каком гендерном равенстве и борьбе за права женщин мы можем говорить, если в топовом университете страны преподаватель рассказывает студенткам, что те не могут быть ни хорошими журналистками, ни военнослужащими?" – заявила студентка Оксана.

В студпарламенте ННИЖ заявили, что категорически осуждают позицию и высказывания Никиты Василенко и считают недопустимым его работу в должности преподавателя.

Журналисты ТСН также побеседовали с бывшей студенткой преподавателя. На условиях анонимности она подтвердила сексистские высказывания Никиты Василенко.

"Первая его фраза была: Девочки, вам не нужна эта журналистика, ваша задача в жизни — удачно выйти замуж за богатого мужчину, который сможет вам купить издательство или журнал и будете работать там журналистом", — процитировала слова преподаватель экс-студентка.

По ее словам, студенты пытались ему апеллировать, однако он заявил: "Я – издатель, я имею право так себя вести, а вы пока никто и зовут вас никак".

Преподаватель Никита Василенко прокомментировал ТСН ситуацию со скандалом, он отрицает все обвинения.

"Это абсолютная ложь, это клевета, которая ничем не подтверждена", — заявил он.

По его словам, он подаст в суд на студентку.

"Я просто вынужден это сделать. Перед этим я предупрежу руководство университета, посоветуюсь с коллегами. У меня достаточно оснований считать, что эта провокация проплачена. Это связано непосредственно с моей преподавательской и издательской деятельностью", — прокомментировал Никита Василенко.

Напомним, МОН до конца февраля планирует объединить несколько университетов из-за кризисной ситуации.

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