В КНУ им. Шевченко разразился сексистский скандал: студенты требуют уволить преподавателя – подробности

Студенты Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя Никиту Василенко – его обвиняют в продвижении сексистских и пророссийских нарративов. В университете ему вынесли выговор.

По их словам, на своих лекциях он утверждал, что "женщины могут чего-то достичь только в четыре способа: мужчина, любовник, отец, брат".

О скандале в соцсетях рассказала студентка четвертого курса Института журналистики и военная журналистка Оксана Паращак.

"Женщины созданы, чтобы ухаживать за детьми и мужом. Журналистика – это по факту не женское дело и я против того, чтобы все имели права. Особенно – женщины", — процитировала слова преподавателя студентка.

Оксана Паращак в комментарии для hromadske рассказала, что летом 2023 года студенты обратились с письмом к действующему в то время директору института Владимиру Ризуну. В частности, в нем студенты жаловались на "откровенную пророссийскую и сексистскую позицию" Василенко и просили уволить его с должности преподавателя института.

Часть обращения студентов к администрации НИЖ/Фото:

"Преподаватель злоупотребляет сексистскими комментариями в сторону студенток. Во время полномасштабной войны России против Украины указанный преподаватель рассказывает студентам на занятиях о "величии России", — говорится в письме, которое подписали более 170 студентов Института журналистики.

Студенты КНУ им. Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя

Однако, по словам студентки, Владимир Ризун заявил, что не имеет полномочия квалифицировать доказательства как нарушения, а также признал, что не смотрел видео и не слушал аудио доказательства поведения с признаками дискриминации.

После этого студенты обратились к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Оксана Паращак рассказала, что Лубинец в январе 2024 года ответил, что постоянная комиссия Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко по этике создала рабочую группу, чтобы разобраться в вопросах сексизма.

Комиссия признала факты нарушений этики и то, что формальный подход руководства, Ученого совета и студенческого парламента ННИЖ к этим нарушениям привели к репутационным потерям института и университета в целом. На основании выводов комиссии Василенко и главе кафедры, на которой он работает, вынесли выговор.

Ответ Дмитрия Лубинца/Фото:

Ответ Дмитрия Лубинца/Фото:

"О каком гендерном равенстве и борьбе за права женщин мы можем говорить, если в топовом университете страны преподаватель рассказывает студенткам, что те не могут быть ни хорошими журналистками, ни военнослужащими?" – заявила студентка Оксана.

В студпарламенте ННИЖ заявили, что категорически осуждают позицию и высказывания Никиты Василенко и считают недопустимым его работу в должности преподавателя.

Журналисты ТСН также побеседовали с бывшей студенткой преподавателя. На условиях анонимности она подтвердила сексистские высказывания Никиты Василенко.

"Первая его фраза была: Девочки, вам не нужна эта журналистика, ваша задача в жизни — удачно выйти замуж за богатого мужчину, который сможет вам купить издательство или журнал и будете работать там журналистом", — процитировала слова преподаватель экс-студентка.

По ее словам, студенты пытались ему апеллировать, однако он заявил: "Я – издатель, я имею право так себя вести, а вы пока никто и зовут вас никак".

Преподаватель Никита Василенко прокомментировал ТСН ситуацию со скандалом, он отрицает все обвинения.

"Это абсолютная ложь, это клевета, которая ничем не подтверждена", — заявил он.

По его словам, он подаст в суд на студентку.

"Я просто вынужден это сделать. Перед этим я предупрежу руководство университета, посоветуюсь с коллегами. У меня достаточно оснований считать, что эта провокация проплачена. Это связано непосредственно с моей преподавательской и издательской деятельностью", — прокомментировал Никита Василенко.

Напомним, МОН до конца февраля планирует объединить несколько университетов из-за кризисной ситуации.

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