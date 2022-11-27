В КМВА рассказали, какая ситуация в Киеве со светом, водой, отоплением и связью

Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии.
В Киеве по состоянию на утро 27 ноября почти полностью восстановили электропитание, воду, тепло и связь – большинство горожан со светом и столица обходится без его отключений.
Об этом информирует КМВА.
"В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии. По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений", — говорится в сообщении. .
Отмечается, что стабилизировать ситуацию удалось благодаря возобновленному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии.
В столице водоснабжение, теплоснабжение, связь работают в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готовится к блекауту, который может произойти в результате атак РФ, и призывает каждого из жителей столицы также смоделировать разные сценарии развития событий и быть готовыми на всякий случай к самому худшему.
Кличко рекомендует сделать дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей. Кроме того, он советует киевлянам по возможности договориться с друзьями или знакомыми, живущими в пригороде столицы, на случай блекаута определенное время провести там. В то же время, в случае блекаута эвакуации в Киеве не предполагается.
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