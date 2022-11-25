В КМВА рассказали, какая ситуация сейчас в столице: что со светом, теплом, водой и связью

50% домов все еще без света.
Киевская городская военная администрация сообщила, какая в столице ситуация по состоянию на 08:30 25 ноября.
Об этом КМВА написала в Telegram.
Ситуация со светом
50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.
Вода
Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации.
Отопление
Теплоснабжение в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Мобильная связь
Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.
Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь.
Стоит отметить, что украинская ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из 70 ракет, выпущенных по Украине.
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