В КМВА предупредили киевлян, что столица до сих пор в опасности

В КМВА предупредили киевлян, что столица до сих пор в опасности

Пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне, убеждает власть.

Несмотря на так называемый отвод российских войск от Киевщины и Черниговщины, опасность со стороны РФ для столицы остается.

Об этом сообщает в Киевской военной администрации.

"Опасность для Киева остается! Пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне", — подчеркнули в КМВА.

Отмечается, что сегодня в Киев возвращаются многие люди и город постепенно оживает. КМВА, в свою очередь, принимает меры для того, чтобы не нарушая общую систему обороны, дать возможность улучшить движение по городу.

"Сегодня рассматривается принятие решения по увеличению автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, о функционировании метро, а также открытии мостов для движения", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Александр Павлюк, глава Киевской областной военной администрации добавил, что аварийные бригады полностью или частично уже вернули свет в 49 населенных пунктов Киевской области, которые были обесточены из-за действий оккупантов. Снова со светом 36 273 дома, Ворзельский роддом и Центральная больница и мэрия Ирпеня.

Сейчас специалисты работают над восстановлением света еще в 23 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

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