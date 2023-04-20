В КМВА объяснили, почему яркую вспышку в небе назвали "падением спутника NASA"

В КМВА объяснили, откуда взялась информация о якобы падении спутника NASA в столице. Отмечается, что таким образом решили в тот момент успокоить жителей Киева.

Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

По словам Попка, момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела от ни одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было. Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Впрочем, это событие вызвало у киевлян волнение и беспокойство.

"Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская городская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация", — подчеркнул глава КМВА.

Впоследствии, после яркой вспышки в небе стало известно, что она не была связана ни с падением спутника NASA, ни с ракетными обстрелами или работой ПВО.

"Что именно это было — должны выяснить исключительно специалисты. Но самое главное — это безопасность Киева и покой киевлян", — добавил Попко.

Яркая вспышка в небе над Киевом

Накануне поздно вечером жители столицы в Сети сообщали о яркой вспышке в небе и звуках взрывов. Тогда в ОВА сообщили, что в небе над Киевщиной была обнаружена воздушная цель. О ПВО проинформировал и глава Офиса ОП Андрей Ермак.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации заявили о том, что зарево в киевском небе связано с тем, что на Землю упал космический спутник NASA. Воздушную тревогу в регионе объявили во избежание вероятных жертв из-за инцидента.

Впрочем, а в агентстве такое заявление возразили. По словам специалистов, спутник до сих пор на орбите. К слову, на этой неделе космическое агентство объявило, что снятый с эксплуатации спутник весом 660 фунтов (300 кг) снова войдет в атмосферу в среду.

Утром 20 апреля в Воздушных силах ВСУ заявили, что на тот момент украинская противовоздушная оборона не работала и не были зафиксированы атаки противника. Поэтому причину вспышек над столицей должны комментировать другие специалисты, а не ПС.

Читайте также: