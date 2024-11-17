Массированная атака: в КМВА объяснили, почему не открывают во время тревоги станции метро на поверхности

Сохранение жизни и здоровья людей имеет более высокий приоритет, даже за счет временных неудобств.

Несмотря на петиции киевлян, находящиеся на поверхности станции метро не могут быть открыты во время воздушной тревоги, поскольку это вопрос безопасности граждан.

Об этом рассказал спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире Общественного радио.

"Я неоднократно повторял и буду повторять, что когда в столице работают Силы и средства противовоздушной обороны, то есть они сбивают и ракеты, и дроны. Соответственно, эти обломки могут, к сожалению, падать. Они не растворяются в воздухе. Это несет потенциальную опасность, поэтому мы вынуждены перекрывать те участки метро, которые выходят на поверхность. Соответственно, люди должны быть в безопасности. Поэтому движение метро и весь коммунальный транспорт останавливают", — сказал он.

Он отметил, что понимает неудобства для людей, но жизнь и здоровье украинцев должны быть приоритетом. Поэтому, несмотря на петиции, станции метро на поверхности не могут быть открыты во время воздушной тревоги.

Шаманов пояснил, что во время массированных атак ракетами и дронами вводятся экстренные отключения электроэнергии для предотвращения перегрузки энергосистемы. Это делается на случай попадания или падения обломков на энергетические объекты. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому точные прогнозы пока невозможны.

Он отметил, что после устранения последствий атаки и возобновления работы оборудования энергетики смогут сообщить, будут ли продолжаться отключение электроэнергии.

Напомним, во время воздушной тревоги 12 ноября в Киеве движение поездов на некоторых ветвях метро было изменено, а станции "Арсенальная" и "Хрещатик" работали только как укрытие, что привело к временному коллапсу столичной подземки. В метро из-за этого произошел коллапс.

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