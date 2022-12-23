В КМВА назвали срок, когда в Киевской области выйдут на справедливые графики отключений света

Энергетики делают все возможное, чтобы можно было поскорее выйти на справедливые графики отключения света.

В Киевской области после массированных обстрелов РФ критической инфраструктуры дефицит электроэнергии составляет около 50%.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, за последние сутки ситуация с электроснабжением в регионе стала лучше. Приоритетно заживлены больницы, системы водо- и теплоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры.

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Кроме того, в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе.

Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там громады уже заживлены, но из-за масштабных повреждений свет подается на 2-4 часа, выключается на 6-10 часов.



"Однако, опять же подчеркну, постепенно электроснабжение возобновляется. Задача для энергетиков остается неизменной — как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, за 2-3 дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", — сказал Кулеба.

Чиновник поблагодарил каждого жителя области за понимание и самоорганизацию. Восстановительные работы на поврежденных энергетических сетях Киевской области продолжаются без перерыва и круглосуточно.

Напомним, 22 декабря Киев получил от Дании 9 мощных генераторов. Один из них будет установлен в гериатическом пансионате, другие — в котельных коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

По состоянию на утро 23 декабря тепло- и водоснабжение в Киеве подавалось в штатном режиме. Продолжаются аварийные отключения света. На обесточенных верхних этажах многоэтажек в Киеве возможно пониженное давление воды.

Днем ранее, 22 декабря, Алексей Кулеба заявлял, что из-за критической ситуации, которая сложилась в области в результате российских обстрелов, собиралась комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам Кулебы, комиссия предоставила поручение "Укрэнерго" и "ДТЭК" выйти на понятные графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

"Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это подчеркнуто отдельно", — отмечал Кулеба.

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