В Киевсовете отреагировали на скандал с подростком с велосипедом, которого выгнали из троллейбуса

В Департаменте транспортной инфраструктуры отмечают, что пассажир имеет право перевозить велосипед в наземном общественном транспорте только в разобранном виде.
В Департаменте транспортной инфраструктуры Киева отреагировали на скандал вокруг подростка с велосипедом, которого водитель выгнала из троллейбуса.
В ответе на запрос депутата Киевсовета Ксении Семеновой в ведомстве отметили, что пассажир имеет право перевозить в наземном общественном транспорте велосипед только в разобранном виде.
В Департаменте объяснили, что в троллейбусе перевозился несложенный велосипед, а это является нарушением правил.
"Действия водителя по требованию покинуть салон пассажиру троллейбуса, нарушавшему Правила, были правомерными", – сообщили в ведомстве.
Также в Департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что с водителем, работавшей на троллейбусном маршруте №37, и другими водителями общественного транспорта КП "Киевпасстранс" проведена соответствующая работа по безусловному соблюдению правил пользования городским наземным пассажирским общественным транспортом.
Что можно перевозить в общественном транспорте
Багаж, который можно перевозить в общественном транспорте, не может превышать такой размер: 100х50х30 см и вес свыше 40 кг. Также нельзя провозить вещи длиннее 190 см и диаметром более 30 см (кроме детских и инвалидных колясок, складных велосипедов и лыж).
Пассажир имеет право безвозмездно перевозить такую ручную кладь:
- одну пару лыж;
- детскую коляску;
- санки;
- велосипед в разобранном виде;
- мелкий садовый инвентарь в упаковке;
- мелких животных в корзинах и сумках со сплошным дном;
- птиц в клетках;
- собак в намордниках на поводке при наличии соответствующих документов и при условии, что животные не загрязняют салон транспортного средства и вещи пассажиров и располагаются на полу.
Ксения Семенова предложила готовить поправки к правилам перевозки.
Напомним, киевляне подарили новенький велосипед 13-летнему Тимофею, который накануне с двухколесным зашел в общественный транспорт, а толпа во главе с водителем автобуса начала парня выгонять, потому что якобы ехать с велосипедом там запрещено. Ранее 13-летний Тимофей объяснил, что делит один велосипед на двоих с мамой, поэтому поехал на Троещину к дяде за его велосипедом, который ему не нужен.
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