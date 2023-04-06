В Киевсовете хотят национализировать помещение посольства РФ

Такое решение обусловлено заявлением Министерства иностранных дел о расторжении дипломатических отношений со страной-агрессорой.

Киевский городской совет может конфисковать земельный участок по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы, где расположено посольство России.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Лилия Пашинна, информирует РБК-Украина.

Она заявила, что депутаты выступили с предложением о расторжении договора аренды земли, на котором расположено посольство РФ. Пашинна заявила о необходимости провести национализацию данного помещения.

Кроме того, депутат напомнила, что данное решение обусловлено заявлением Министерства иностранных дел о расторжении дипломатических отношений со страной-агрессорой, а также полномасштабным нападением на Украину.

"Это важное и крайне актуальное сегодня решение. Мы не должны создавать условия для функционирования институтов страны-агрессора в Киеве", — добавила Пашинна.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевсовет принял решение о создании в городе военного кладбища и места почетных захоронений защитников Украины. Они будут расположены рядом с урочищем Бабий Яр.

Кроме того, мы ранее информировали, что по случаю Всемирного дня переработки посольство США в Украине опубликовало сообщение в Twitter, которым "потролило" состояние российской военной техники, которая на поле боя превращается во вторичное сырье.

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