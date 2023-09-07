В Киевсовете готовятся объявить недоверие всем главам райгосадминистраций: что известно (документ)

Конкретные решения будут предложены, а вообще должны быть возвращены райсоветы, отметил Леонид Емец.

Столичные депутаты планируют объявить недоверие главам райгосадминистраций Киева.

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Леонид Емец, зарегистрировавший проект решения Киевсовета о недоверии главам столичных РГА.

Документ, фото которого добавил Емец, содержит список всех глав райгосадминистраций в Киеве.

Фото: Леонід Ємець

"Все эти барабаны, овощерезки, радиоактивные лавки — это лишь самые яркие примеры повально безответственного отношения с признаками глубокой коррупционной составляющей. Закрывать на это глаза Киеврада не имеет права. Хотя они и не в сфере наших полномочий (назначает президент по представлению Кабмина). Но выразить свое доверие или недоверие должен каждый депутат. А вы уже с них тогда спросите. На выборах, или раньше", — объяснил он.

Также читайте В Минобразования оценили готовность укрытий в учебных заведениях Украины

Депутат уточнил, что это еще не решение комиссии, оно будет позже и будет не о недоверии, а о полномочиях РГА.

"Конкретные решения будут предложены. А вообще должны быть возвращены Райсоветы. И так будет", – добавил Леонид Емец.

Напомним, что Киев потряс ряд скандалов на закупках для укрытий, куда почему-то покупали барабаны, сковородки и детские конструкторы.

Так, Днепровская РГА закупила для бомбоубежищ 306 барабанов стоимостью от 1900 до 3960 гривен за один на общую сумму почти 900 тыс. грн.

Также Днепровская районная госадминистрация закупила детские конструкторы более чем на 900 тысяч гривен.

Для одного из учебных заведений Днепровского района Киева закупили для укрытий электрические овощерезки на 130 тыс. грн, электрическую сковороду за 720 тыс. грн и пароварку за почти 500 тыс. грн.

После барабанов и крутых овощерезок для киевских укрытий закупили воздухоочистители по 30 тысяч гривен за штуку.

Читайте также: