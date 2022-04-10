В Киевскую область привезли американские модульные дома для временного проживания: где их установят и кому передадут

В Киевскую область привезли американские модульные дома для временного проживания: где их установят и кому передадут

В ближайшие дни дома планируют установить в Бородянке.

В Киевскую область доставили 18 модульных домов для временного проживания, переданные Закарпатской ОГА от США.

Об этом сообщил глава гумштаба Киевской области Алексей Кулеба.

Чиновник подчеркнул, что дома обеспечат временное проживание специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных рашистами населенных пунктах.

Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки. Он добавляет, что они находятся в одном из логистических штабов Киевщины. В ближайшие дни их планируют установить в Бородянке, чья инфраструктура больше всего пострадала от рук захватчиков.

Напомним, над разрушенной российскими захватчиками Бородянкой появилась двойная радуга.

Читайте также: