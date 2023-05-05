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В Киевской ОВА предупредили о ракетной опасности и призвали всех спрятаться в укрытии

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киевской ОВА предупредили о ракетной опасности и призвали всех спрятаться в укрытии

Жителей Киевщины настойчиво просят находиться в укрытиях к отбою тревоги / Фото: Associated Press

Жителей Киевской области предупредили о повышенной опасности.

В Киевской областной военной администрации отмечают опасность ракетных обстрелов и настойчиво просят находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Жители Киевщины! Ракетная опасность. Просим пройти в укрытие и находиться там до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Мониторинговые группы сообщают о потенциальных попаданиях в Донецкой и Днепропетровской областях. И фиксируют движение ракет в направлении Краматорска и Харькова.

Потенциальная опасность сохраняется во всех областях, где объявлена тревога.

Напомним, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

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300
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