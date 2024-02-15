В Киевской области жители будут слышать звуки взрывов: какая причина

Сегодня, 15 февраля, на территории Вышгородского района Киевской области будут раздаваться взрывы.

Об этом сообщили в КМВА.

"На территории Вышгородского района сегодня, 15 февраля, проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в области может быть громко. Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Россия снова атаковала Украину. Звуки взрывов слышали, в том числе и в столице. Там работала ПВО. Как сообщили местные власти, ракеты заходили в Киев по разным направлениям.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы раздавались в Запорожье, Хмельницкой области и Полтавской области. Также попадание есть во Львове.

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