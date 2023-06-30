В Киевской области жестоко избили военного за то, что он раздавал повестки

Жители Ракитного убеждены, что это дело рук местной элиты.

В селе городского типа Ракитное на Киевщине неизвестные напали на представителя ТЦК СП и жестоко избили его.

Об этом сообщила мать пострадавшего Сусанна Бойко в Facebook.

В сообщении говорится, что группа молодых людей местной элиты избили военного РТЦК СП в поселке Ракитное Белоцерковского района за то, что он разносил повестки.

“Наверное, не тем вручал? Или статус их и их родителей не позволяет им вручать повестки? – говорится в сообщении.

По словам женщины, военный с 19 лет служил в АТО, однако после получения ранения пошел работать в военкомат.

“Хочется верить в справедливое расследование. Военный, который их (повестки – ред.) разносил, с 19 лет был в АТО, получил травмы и после операции продолжил свою службу в военкомате”, – написала Сусанна.

Что говорят в полиции

Как сообщили в Белоцерковском управлении полиции Киевщины, сотрудники полиции по факту нанесения телесных повреждений начали досудебное расследование. Пострадавший находится на лечении в медучреждении, после чего полицейские предоставят происшествию окончательную квалификацию. Все участники установлены и допрошены.

В полиции уточнили, что событие произошло в ночное время, когда военный находился вне службы.

Напомним, в Киеве блогер приставал к военному, но получил отпор.

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