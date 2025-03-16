В Киевской области женщина жестоко избила собаку: полиция открыла производство

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику.
В селе Гатное в Киевской области женщина нанесла собаке удары топором. Правоохранители квалифицировали инцидент как жестокое обращение с животными и начали досудебное расследование.
О случившемся сообщила зоозащитница Снежана Бугрик из благотворительного объединения "Плюшка".
По ее словам, нападение произошло на глазах свидетелей.
Полиция Киевской области подтвердила получение сообщения об инциденте и открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УКУ.
Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику.
"Песик старенький, лапа пострадала, потерял много крови. Рану зашили, завтра проведет день на капельницах, чтобы восстановить кровопотерю. Он будет жить. Когда поправится, останется в приюте, а потом будет искать семью", — рассказала зоозащитница.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее в Киеве зооспасатель спас раненого лебедя, но сам провалился под лед.
Читайте также :