В Киевской области женщина выпала с четвертого этажа на крышу аптеки: первые подробности, фото

Женщина, 1960 года, упала на крышу аптеки, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома.

В Киевской области женщина выпала с четвертого этажа жилого дома прямо на крышу аптеки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

"Событие произошло в городе Ирпень, на ул. Шевченко. Женщина, 1960 года рождения, упала на крышу аптеки, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома", – говорится в сообщении.

В Ирпене женщина выпала из окна на крышу аптеки / Фото: ГСЧС в Киевской области

С помощью носилок спасатели транспортировали пострадавшую в автомобиль экстренной медицинской помощи. Она госпитализирована в больницу.

В Ирпене женщина выпала из окна на крышу аптеки / Фото: ГСЧС в Киевской области

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве обрушилась часть здания. Инцидент произошел в Шевченковском районе.

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