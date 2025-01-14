В Киевской области женщина выпала с четвертого этажа на крышу аптеки: первые подробности, фото

Женщина, 1960 года, упала на крышу аптеки, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома.
В Киевской области женщина выпала с четвертого этажа жилого дома прямо на крышу аптеки.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
"Событие произошло в городе Ирпень, на ул. Шевченко. Женщина, 1960 года рождения, упала на крышу аптеки, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома", – говорится в сообщении.
С помощью носилок спасатели транспортировали пострадавшую в автомобиль экстренной медицинской помощи. Она госпитализирована в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киеве обрушилась часть здания. Инцидент произошел в Шевченковском районе.
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