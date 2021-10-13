В Киевской области женщина попала под электричку: фото

В Киевской области женщина попала под электричку: фото

55-летняя жительница Боярки переходила пути в неустановленном месте.

В среду, 13 октября, на железнодорожной станции поселка Боярка (Киевская область) электропоезд сообщением "Киев - Мироновка" совершил наезд на женщину.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, несчастье произошло около 9 часов утра.

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По предварительным данным, поезд совершил наезд на 55-летнюю жительницу Боярки, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Напомним, ранее в Киеве мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте сбил поезд. Смерть наступила мгновенно.

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