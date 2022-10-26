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В Киевской области женщина обнаружила гранату в почтовом ящике (фото)

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В Киевской области женщина обнаружила гранату в почтовом ящике (фото)

Фото: Полиция Киевской области

Полиция изъяла боевую гранату РГД-5.

Во вторник, 25 октября, около 20:00 полиция получила сообщение от жительницы Броварского района Киевской области о том, что она обнаружила взрывоопасный предмет в почтовом ящике.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"На место происшествия прибыли сотрудники Броварского районного управления полиции совместно со взрывотехниками. Во время осмотра почтового ящика была обнаружена и изъята боевая граната РГД-5 и взрывник типа УЗРГМ", — рассказали в полиции.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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Напомним, в Макаровском районе Киевской области двое мужчин собирали грибы и наткнулись на растяжку с двумя гранатами от российских оккупантов.

Во Львове мужчина бросил гранату в автомобильной полиции.

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