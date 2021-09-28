В Киевской области женщина, которая собирала в лесу грибы, наткнулась на опасную находку

В Киевской области женщина, которая собирала в лесу грибы, наткнулась на опасную находку

Взрывное устройство изъято для уничтожения.

В Киевской области, вблизи села Поташня, женщина, которая собирала в лесу грибы, нашла там гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"26 сентября в 17:45 на пункт связи 31-го ГПСО пгт Бородянка от гражданки, которая собирала грибы в лесу, поступило сообщение, о нахождении взрывоопасного предмета времен прошлых войн в лесном массиве ГП "Тетеревский лесхоз ", по адресу: вблизи с. Поташна ", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место нахождения опасной находки, установили, что взрывоопасными предметом оказалась ручная граната РГД-33 времен Второй мировой войны.

В связи с учащением нахождения именно собирателями грибов в лесах и с целью предотвращения возникновения угрозы травмирования, чрезвычайники в который раз обращаются ко всем гражданам быть особенно осторожными и строго соблюдать правила безопасность и алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных и похожих на них предметов, и в случае нахождения немедленно сообщать по телефону "101" или "102".

Напомним:

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