В Киевской области завтра будут раздаваться взрывы: в ОВА предупредили и назвали причину

Жителей близлежащих населённых пунктов просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.
Жители Белоцерковского района Киевской области предупреждают о проведении взрывных работ в Ольшаницком месторождении гранитов во вторник, 6 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.
"6 сентября с 10:00 по 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов в Рокитнянской территориальной громаде будут проводиться взрывные работы", — говорится в сообщении.
Напомним, качество воздуха в Киеве нормализовалось. Ранее в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области.
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