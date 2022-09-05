В Киевской области завтра будут раздаваться взрывы: в ОВА предупредили и назвали причину

Жителей близлежащих населённых пунктов просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.

Жители Белоцерковского района Киевской области предупреждают о проведении взрывных работ в Ольшаницком месторождении гранитов во вторник, 6 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

"6 сентября с 10:00 по 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов в Рокитнянской территориальной громаде будут проводиться взрывные работы", — говорится в сообщении.

Напомним, качество воздуха в Киеве нормализовалось. Ранее в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области.

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