В Киевской области завершается возобновление энергоснабжения — ОП

Поставки электроэнергии возобновили более 260 тыс. потребителей.

В Киевской области продолжается восстановление критической инфраструктуры, разрушенной в результате российского вторжения, когда регион временно находился под оккупацией.

Так в области завершается возобновление энергоснабжения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Это очень важный момент и мы благодарны всем работникам ремонтных бригад, которые это сделали для людей, в чьи дома вместе с российскими оккупантами пришла темнота. К восстановительным работам было привлечено более 1000 работников из разных регионов Украины. Питание восстановили более 260 тыс. потребителей", – отметил он.

Он также сообщил, что оккупанты повредили 10 тыс. километров электролиний.

"Стоимость работ – 300 миллионов гривен для восстановления сетей. Но все это только цифры", — подчеркнул он.

Напомним, ОП посоветуется с военными по достройке 100-метрового Троицкого моста в Николаевской области.

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