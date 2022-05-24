В Киевской области заработали детсады: сколько дошкольных учреждений открыли и какие там правила безопасности

В Киевской области заработали детсады: сколько дошкольных учреждений открыли и какие там правила безопасности

В Киевской области начали возобновлять работу детские сады.

С 16 мая в области заработал 61 детский садик.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала заместитель председателя Киевской областной военной администрации Жанна Осипенко.

Чиновница отметила, что ОВА изучила заявки родителей, вопросы безопасности и открыли дошкольные учебные заведения в тех населенных пунктах, где они были нужнь.

"Мы обращаем внимание на безопасность. Открывали те учебные заведения, которые имеют свои укрытия или те, где укрытие расположено неподалеку. Ведь когда мы слышим сигнал воздушной тревоги, то, несмотря на время, дети с работниками спускаются в укрытья", — сообщила Жанна Осипенко.

В Киевской области начали возобновлять работу детские сады

Заместитель главы Киевской областной военной администрации рассказала, что власть увеличила количество персонала, который сейчас работает с детьми. Она подчеркнула, что детсады возобновили работу на всей территории Киевщины: в тех громадах, которые не были в оккупации и на деоккупированной территории. Жанна Осипенко добавила, что с детьми в заведениях тоже работают и психологи. Дошкольники довольны открытием детских садов.

Напомним, российские оккупанты уничтожили 120 учебных заведений в Киевской области.

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