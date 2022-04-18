В Киевской области заработала временная переправа через реку Ирпень (видео)

У села Стоянка под Киевом заработала временная переправа через реку Ирпень.

Сегодня, 18 апреля, возле села Стоянка под Киевом на трассе М-06 Киев – Чоп заработала временная переправа через реку Ирпень.

Сооружение было построено вместо разрушенного моста.

Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

Кроме того, начались подготовительные работы по устройству переправы через реку Таль и дороги с твердым покрытием в селе Рудня-Тальская.

Мостом на автомобильной дороге Киев-Чоп россияне планировали добраться до Киева, до которого отсюда всего семь километров. Но еще в феврале его взорвали.

Напомним, в Киевской области за считанные дни строят временные насыпные мосты.

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