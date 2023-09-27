В Киевской области заработал единый номер для всех чрезвычайных ситуаций – служба 112

В Киевской области полноценно заработал единый телефонный номер для всех чрезвычайных ситуаций – служба 112.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Единственный экстренный номер 112 является альтернативой "горячим" линиям 101, 102, 103, 104, что позволяет не тратить время на звонки в каждую службу по отдельности.

По словам Клименко, в Киеве почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины.

Также на линию могут обратиться люди с нарушением слуха или речи.

Напомним, в апреле 2023 года Кабинет Министров Украины поручил МВД внедрить систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

В Киеве единый номер для всех чрезвычайных ситуаций заработал в июле.

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