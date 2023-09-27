В Киевской области заработал единый номер для всех чрезвычайных ситуаций – служба 112

В Киевской области полноценно заработала телефонная служба 112.
В Киевской области полноценно заработал единый телефонный номер для всех чрезвычайных ситуаций – служба 112.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Единственный экстренный номер 112 является альтернативой "горячим" линиям 101, 102, 103, 104, что позволяет не тратить время на звонки в каждую службу по отдельности.
По словам Клименко, в Киеве почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины.
Также на линию могут обратиться люди с нарушением слуха или речи.
Напомним, в апреле 2023 года Кабинет Министров Украины поручил МВД внедрить систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.
В Киеве единый номер для всех чрезвычайных ситуаций заработал в июле.
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