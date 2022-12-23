В Киевской области запретили продавать и использовать фейерверки, бенгальские огни и петарды

Запрет на пиротехнические средства действует на время военного положения.

На территории Киевской области запретили реализацию и использование пиротехнических средств на время действия военного положения. Соответствующее решение было принято во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.

"Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности, субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области запретили использовать новогоднюю иллюминацию на домах, парках, скверах, деревьях, кустах и других постройках. Однако разрешена работа иллюминаций, питающихся от источников альтернативного электроснабжения.

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