В Киевской области заметили "нимб" в ночном небе: что он означает

В ночь на 30 апреля местные жители на Киевщине увидели странный круг вокруг Луны.

Соответствующие фото атмосферного явления начали появляться в социальных сетях.

Наука называет эти таинственные круги вокруг Луны – гало. С греческого это переводится как "сияние" или "нимб".

Гало – это оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже — при других условиях.

Самая распространенная форма гало — светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. Довольно часто прослеживаются яркие цветные пятна по обе стороны Солнца — ложные солнца, яркая цветная дуга, световые столбы и т.д.

Всего известно несколько десятков разновидностей гало (до 90). Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах со суровым климатом, например вне Полярного круга.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год.

Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде — похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

Напомним, что ранее в ночном небе над Италией появился огромный красный круг, который своими очертаниями напоминал гигантский НЛО. Причудливый диск появлялся и исчезал за доли секунды.

Добавим, что накануне в Украине наблюдалось северное сияние : небо стало ярко-розовым. Заметим, что северное сияние возникает в результате бомбардировки атмосферы Земли заряженными частицами солнечного ветра на высотах от 100 до 400 км.

К тому же украинцев удивил круг вокруг Луны.